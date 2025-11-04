KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 3. Açık Alan U-18, U-21 ve Büyükler Yarışmaları 2 Kasım 'da KKTC Okçuluk Federasyonu'nda düzenlendi.

Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:

U -18 OLİMPİK KIZ

1. Sahra Havutçu (KANTARA)

2. Mayra Karacaoğlu (KODOSD)

3. Ayça Numan (BAF)

U -18 OLİMPİK ERKEK

1. Bulut Rüstemoğlu (BAF)

2. Azat Yalçın (KODOSD)

3. Asrın Harmancıklı (EŞE)

U -18 MAKARALI KIZ

1. Eliz Hannas (LEFKE)

2. Aleyna Bakkal (EŞE)

3. Zeynur Düzenli(BAF)

U -18 MAKARALI ERKEK

1. Enver Ersen Bayraktar (BAF)

U -21 OLİMPİK KIZ

1. Gülay Araz (BAF)

2. Begüm Altundağ (EŞE)

3. Hayat Dönmez (MGA)

U -21 OLİMPİK ERKEK

1. Mustafa Soygazi(BAF)

2. Okay Maşera (BAF)

3. Mehmethan Bakkal (EŞE)

U -21 MAKARALI ERKEK

1. Ekrem Başar (BAF)

BÜYÜK OLİMPİK KADIN

1. Pervin Çerkez (KODOSD)

2. Zeynep Tonga Aktansoy (KODOSD)

3. Gülhanım Çakal (ASB)

BÜYÜK OLİMPİK ERKEK

1. Niyazi Aktansoy (KODOSD)

2. Erdem Yükselenler (KODOSD)

3. Borahan Yanardağ (KANTARA)

BÜYÜK MAKARALI ERKEK

Uğur Hannas (LEFKE)