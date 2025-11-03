Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Yıldız Erkek Futbol Müsabakalarında sahne alan Osman Nejat Konuk Ortaokulu(ONKO) futbol takımı, grup aşamasındaki ilk maçında Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu’nu 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Geçtiğimiz yıl şampiyon olan ONKO takımı bu yılın ilk karşılaşmasında sergilediği performansla dikkat çekerken, özellikle maçın son bölümündeki mücadeleci oyunu sayesinde sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.

Takımın antrenman sürecini yürüten beden eğitimi öğretmeni Deniz Yüksel Özatınç, öğrencilerinin ortaya koyduğu oyundan memnuniyet duyduğunu belirtti.