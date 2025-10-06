KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 4. Açık Alan Süperminik, U-13 A, U- 13 B ve U-15 Yarışmaları 5 Ekim Pazar günü KKTC Okçuluk Federasyonu'nda düzenlendi.

Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:

U-13 A KIZ

1. Eylül Yiğit (EŞE)

2. Hilye Hüma Yılmaz (KODOSD)

3. Sevi Tunaboylu (KODOSD)

U-13 A ERKEK

1. Ömer Kandil (MGA)

2. Süleyman Babayit (KANTARA)

3. Paşa Gezginci (BAF)

U-13 B OLİMPİK KIZ

1. Sevgi Albayrak (KODOSD)

2. Melek Osum (KANTARA)

3. Mylana Dyrda (KODOSD)

U-13 B OLİMPİK ERKEK

1. Ayhan Asşehitoğlu (KODOSD)

2. Doğukan Eşki (KODOSD)

U-15 OLİMPİK KIZ

1. Irmak Sekmen (BAF)

U-15 OLİMPİK ERKEK

1. Mayıs Acar (KODOSD)

2. Rüzgar Demirci (KODOSD)

3. Osman Faslı (BAF)