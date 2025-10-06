KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 4. Açık Alan Süperminik, U-13 A, U- 13 B ve U-15 Yarışmaları 5 Ekim Pazar günü KKTC Okçuluk Federasyonu'nda düzenlendi.
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:
U-13 A KIZ
1. Eylül Yiğit (EŞE)
2. Hilye Hüma Yılmaz (KODOSD)
3. Sevi Tunaboylu (KODOSD)
U-13 A ERKEK
1. Ömer Kandil (MGA)
2. Süleyman Babayit (KANTARA)
3. Paşa Gezginci (BAF)
U-13 B OLİMPİK KIZ
1. Sevgi Albayrak (KODOSD)
2. Melek Osum (KANTARA)
3. Mylana Dyrda (KODOSD)
U-13 B OLİMPİK ERKEK
1. Ayhan Asşehitoğlu (KODOSD)
2. Doğukan Eşki (KODOSD)
U-15 OLİMPİK KIZ
1. Irmak Sekmen (BAF)
U-15 OLİMPİK ERKEK
1. Mayıs Acar (KODOSD)
2. Rüzgar Demirci (KODOSD)
3. Osman Faslı (BAF)