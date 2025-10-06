Basketbol Federasyonu Ulusal Antrenör Gelişim Semineri düzenliyor.

Türk Basketbolunun iki önemli isimleri Erman Kunter, Orhun Ene yanı sıra Dr.Seyfi Savaş, Cem Çağal ve Türk Basketbol hakemliğinin önemli ismi Fatih Söylemezoğlu katılacaklar.

SEMİNER HAFTA SONU

11-12 Ekim 2025 tarihlerinde bu yıl basketbol liglerinde görev almak isteyen tüm antrenörlerin katılımının zorunlu olacağı Ulusal Antrenör Gelişim Semineri gerçekleştirilecek. Seminere katılmayan antrenörlerin lisansları bu yıl için vizelenmeyecek.

Seminerde antrenörlere bilgi aktaracak deneyimli isimler, teorik ve uygulamalı olarak sunumlar yapacaklar.

Seminer Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonunda gerçekleştirilecek.