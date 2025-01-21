KKTC Okçuluk Federasyonu ile Navek A.Ş. arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Konuyla ilgili olarak Okçuluk Federasyonu şu paylaşımı yaptı:

“Bu önemli adım ile KKTC'deki sporcularımızın, gelişimine katkı sağlayarak okçuluk sporunun büyümesine destek olacaktır.

KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Sayın Serkan Taydaş ve Navek A.Ş. adına Antalya Şb. Müdürü Sayın Suat Koyun ile Anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma her geçen gün okçuluk sporunun Uluslararası platformda daha büyük başarılara ulaşmasına katkı sağlayacaktır.

KKTC'deki okçuluk altyapısının güçlenmesine ve sporun her düzeyde gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

KKTC Okçuluk Federasyonu bünyesindeki tüm yönetime, teknik ekibe, antrenör ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyoruz.