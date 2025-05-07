Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlamalarıyla tutuklanan zanlılar David Obinna Sunday, Crosper Chidozie Ndeka dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Daha önce tutuklanan Chibuike Stephan Chılaka ve Chukwudi Udechukwu’nin uyuşturucuyla bağı tespit edilmedi ancak ülkede kaçak yaşam sürdükleri için iki zanlı ihraç işlemleri için adli şubeye teslim edildi.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa'da ikamet eden zanlıların uyuşturucu satışı yaptığına dair alınan ihbar üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı C.Ö.Ş. ekibi tarafından zanlıların evinde yapılan aramada, toplam 347 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 143 bin 380 TL ile 20 Stg nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ve 2 kez mahkemeye çıkarılarak 11 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, David Obinna Sunday’ın 2025 yılı Mart ayı içerisinde 504 gram kenevir aldığını, 56 gramını 900 bin Narya karşılığında Crosper Chidozie Ndeka’ya verdiğini, 25 Nisan tarihinde yine Lefkoşa’da bir şahıstan uyuşturucu temin ettiğini ve Crosper Chidozie Ndeka’ya bir milyon 350 bin Narya karşılığında 80 gram verdiğini, geriye kalan kısmını da tanımadığını birçok kişiye sattığını, elde ettiğini paraları Nijerya’daki ailesine gönderdiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, Crosper Chidozie Ndeka’nın ifadesinin David Obinna Sunday’dan aldığı uyuşturucuların bir kısmını içtiğini, geri kalan kısmın paketi 800 liraya birçok kişiye sattığını söylediğini aktardı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı David Obinna Sunday’ın 11 Şubat 2022 tarihinden beri bin 200 gün, Crosper Chidozie Ndek’nın 29 Kasım 2022 tarihinden beri 878 gün ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirlediklerini söyledi. Polis, her iki zanlının da Nijerya uyruklu olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.