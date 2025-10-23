Kazakistan'ın Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi'nden ödüllü fizikçi Prof. Dr. Kuantay Boshkayev, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nde "Kompakt Nesneler ve Çevresindeki Süreçler" konulu sunum yaptı.

DAÜ'den verilen bilgiye göre, Seminerde Prof. Dr. Boshkayev beyaz cüce yıldızlar, nötron yıldızları ve kara delikler gibi kompakt nesnelerin özelliklerini ve bunların çevresindeki fiziksel süreçleri anlattı.

Seminere Üniversite'nin pek çok bölümünden öğrenci ve öğretim üyesi katıldı.

DAÜ Fizik Bölümü'nün, uluslararası tanınmışlığı olan bilim insanlarını, öğrenci ve araştırmacılarına güncel bilimsel gelişmeleri takip etme fırsatı sunma amacıyla ağırladığı belirtildi.

Prof. Dr. Boshkayev, seminer öncesi DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe’yle de görüştü. Ziyarette Kılıç ve Karatepe, Boshkayev’e DAÜ’ye ve Kıbrıs’a özgü hediye takdiminde bulundu.

Prof. Dr. Boshkayev'in, 2024 yılında Yüksek Enerjili Astrofizik alanında "En İyi Araştırmacı Ödülü"ne layık görüldüğü, Boshkayev'in 2009'da Kaznu'dan Teorik Fizik, 2012'de de Roma Sapienza Üniversitesi'nden Göreli Astrofizik alanında doktora aldığı belirtildi.