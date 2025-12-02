Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü 2004 yılı mezunu Mehmet Baha, uluslararası alanda eğitim, liderlik ve takım performansı konularında yürüttüğü çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

DAÜ’den mezun olduktan sonra Fulbright bursunu kazanarak Washington DC’deki American University’de “Uluslararası Barış ve Uzlaşmazlıkların Çözümü” alanında yüksek lisans yapan Baha, bugün dünyanın dört bir yanında kurumlara eğitimler veriyor ve konferanslarda konuşmalar yapıyor. Bugüne kadar 5 kıtada 28’den fazla ülkeden konuşmacı olarak davet alan Baha, Akbank, Avrupa Parlamentosu, Bayer, Mercedes, UPS, Google, Maersk, QNB Finansbank, Yapı Kredi ve Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) gibi önde gelen kuruluşlarla çalıştı. Baha, yakın zamanda Harvard Business School’un çevrim içi yöneticilik programı Organizational Leadership’ı tamamladı.

Baha, kariyerinde elde ettiği uluslararası başarıların temelinde DAÜ’de aldığı eğitimin önemli bir rol oynadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “DAÜ'deki öğretmenlerim ufkumu genişlettiler. B. N. Ghosh bana alçak gönüllülüğü, Turhan Kaymak olaylara çok boyutlu bakmayı, Hannes Lacher ise işe tutkuyla yaklaşmanın önemini öğretti. Bu deneyimler kariyerimde çok faydalı oldu.”

Almanya, Türkiye, İrlanda, Guatemala ve ABD’de çalışarak 24 yılı aşkın profesyonel deneyim kazanan Baha, yakın dönemde Creating Psychological Safety at Work – The Essential Guide to Boosting Team Performance adlı kitabını yayımladı. Ekip liderliğinde güven ortamı oluşturmanın önemini ele alan kitap, New York Times çok satan yazarlarından Daniel H. Pink ve Harvard Business School profesörlerinden Amy C. Edmondson gibi isimlerden övgüler aldı.