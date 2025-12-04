Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAU) ile Kırıkkale Üniversitesi arasında eğitim ve araştırma alanlarında iş birliğini güçlendirmeye yönelik Mutabakat Anlaşması imzalandı.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nde düzenlenen resmî törenle imzalanan anlaşma, iki üniversitenin akademik personeli ile öğrencileri arasında karşılıklı iş birliğini artırmayı, ortak eğitim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesini ve yükseköğretim alanında sürdürülebilir akademik ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlıyor. Taraflar, ortak çıkarlar doğrultusunda; akademik personel ve öğrenci değişimleri, yurtdışı çalışma ziyaretleri, ortak araştırma projeleri, seminerler, atölye çalışmaları ve çeşitli akademik faaliyetlerin hayata geçirilmesi hususunda mutabakata vardılar.

İmzalanan anlaşmaya göre yürütülecek tüm faaliyetler, kapsam ve özel koşulları taraflarca belirlenecek ek sözleşmeler doğrultusunda hayata geçirilecektir. Bu sözleşmelere ilişkin hüküm ve şartlar, her iki kurum tarafından karşılıklı değerlendirme ve onay süreçleri ile şekillendirilerek taraflardan her biri, üstlendiği faaliyetlere ilişkin kaynakları kendi bünyesinde sağlamaktan sorumlu olacaklar.

Anlaşma, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli olacak; tarafların ortak talebi doğrultusunda ek beş yıllık dönem için yenilenebilecek.

Mutabakat Anlaşması; Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan tarafından imzalandı.

Anlaşmanın, iki üniversite arasında akademik iş birliğini geliştirmesi, karşılıklı bilimsel üretkenliği artırması ve ulusal–uluslararası düzeyde yeni ortak projelere zemin hazırlaması bekleniyor.