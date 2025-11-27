Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 7. Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Kongresi’ne (ICLAR 2025) ev sahipliği yaptı.

Verilen bilgiye göre, 20–21 Kasım tarihlerinde ARUCAD Konferans Salonu’nda yapılan kongre, “İklim Duyarlı Tasarım ve Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı” temasıyla gerçekleştirildi. Kongrede, iki gün boyunca beş oturumda 32 bildiri sunuldu.

Katılımcılar, iklim duyarlı tasarım yaklaşımlarından peyzaj planlamasında yenilikçi teknolojilerin kullanımına, kültürel peyzajların korunmasından sürdürülebilir kent modellerine kadar uzanan çerçevede güncel araştırmalarını paylaştı.

Açılışta konuşan ARUCAD Rektör Yardımcısı Burcu Toker, bu yılki temanın farklı disiplinleri bir araya getirerek iklim kriziyle mücadelede ortak düşünme kültürünü güçlendirdiğini belirtti ve kongrenin bilgi paylaşımı, akademik etkileşim ve uluslararası iş birliğini teşvik eden nitelikli bir platform sunduğunu söyledi.

ARUCAD Mimarlık Bölüm Başkanı ve ICLAR 2025 Kongre Başkanı Gülay Çetinkaya Çiftçioğlu ise açılış konuşmasında, iklim değişikliğiyle mücadelede disiplinlerarası yaklaşımların zorunlu hale geldiğini belirterek “Bu kongre, değişen dünyaya uyum sağlayabilen, dayanıklı ve sürdürülebilir yaşam alanlarının tasarımına yönelik kıymetli bir bilgi birikimi sunuyor” dedi.