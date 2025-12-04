Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kırıkkale Üniversitesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ile iş birliği protokolü imzalandı. DAÜ, “Kayıp Mirasa Yolculuk: Bilim Tarihi ve İslam Medeniyetinin İnsanlığa Katkıları” başlıklı konferansa da ev sahipliği yaptı.

-İBTAV ve Kırıkkale Üniversitesi ile protokol imzalandı

DAÜ'den verilen bilgiye göre protokoller dün DAÜ Senato Odası’nda imzalandı. Kırıkkale Üniversitesi ile imzalanan iş birliği protokolüne DAÜ adına Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç, Kırıkkale Üniversitesi adına da Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan imza koydu.

İBTAV ile DAÜ arasında imzalanan iş birliği protokolüne ise DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, İBTAV Başkanı Mecit Çetinkaya ve İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan imza attı.

İş birliği protokolleri kapsamında karşılıklı eğitim ve araştırma programlarının geliştirilmesi, ortak çalışmalar yürütülmesi ve akademik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çeşitli ortak faaliyetlerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç imza töreninde yaptığı konuşmada, DAÜ’nün yükseköğretimi ve akademik gelişimi merkeze alan yaklaşımı doğrultusunda bu tür protokollere imza atmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Kılıç, söz konusu iş birliklerinin eğitimden araştırmaya, akademik hareketlilikten bilimsel üretime kadar pek çok alana değer katacağını vurguladı.

-Aslan

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü ve İBTAV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Aslan da, birçok kurum ve kuruluşla protokol imzaladıklarını belirterek, 169. protokolün DAÜ ile yapıldığını ifade etti.

Protokolün iki temel amacı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Aslan, bunlardan ilkinin üniversiteler arası iş birliği protokolünün imzalanması ve birkaç hafta içinde detaylandırılarak hayata geçirilmesi, diğerinin ise İBTAV’ın misyonu doğrultusunda, Fuat Hoca’nın ışığında toplu bir bilim tarihinin nasıl olması gerektiğini dünyaya anlatmak olduğunu kaydetti.

-Çetinkaya

İBTAV Başkanı Mecit Çetinkaya ise, protokolün ve konferansın hayırlı olmasını temenni etti.

-Erdoğan

İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan ise, bilim tarihinin temel sahalardan biri olduğunu ifade ederek, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bu alana kendine özgü sebeplerle yönelmiş bir isim olduğunu belirtti.

Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in akademik çalışmalarını, özellikle Müslüman bilim insanlarının, Avrupalı düşünürler tarafından ihmal edilmiş katkılarını belgelendirmeye adadığını söyledi.

Bilim ve teknolojide ilerlemenin batılı bir kültüre sahip olmayı zorunlu kılmadığını kaydeden Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmalarının, Müslüman bir kimlikle de bilimde, tarihte ve teknolojide dünyanın zirvesinde yer almanın mümkün olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

-Gündüz

İbn-i Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz de, yapılan çalışmaların her birinin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in mirasını yaşatacağını ifade ederek, “İstikbali hep göklerde aramayın; istikbal aynı zamanda köklerimizdedir” dedi.

-Özcenk

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk ise, bilimsel vizyonlarını şekillendiren iki önemli iş birliğine ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, İBTAV ile imzalanacak protokolün, bilim tarihinin köklü mirasını yeni nesillere aktarma konusundaki kararlılıklarının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Dr. Özcenk, Kırıkkale Üniversitesi ile yapılacak iş birliğinin ise eğitim ve araştırma alanlarında karşılıklı ilişkiye dayanan güçlü bir akademik ortaklığın başlangıcını oluşturduğunu belirtti.

-“Kayıp Mirasa Yolculuk: Bilim Tarihi ve İslam Medeniyetinin İnsanlığa Katkıları” başlıklı konferans yapıldı

İmza töreni sonrasında Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, “Kayıp Mirasa Yolculuk: Bilim Tarihi ve İslam Medeniyetinin İnsanlığa Katkıları” başlıklı konferans yapıldı.

-Erdoğan: “İslam medeniyeti asırlar boyunca bilimsel üretimde öncü oldu”

Konferansta konuşan İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bilim tarihinde benzersiz bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hem Türkiye ile bağının güçlendirilmesine hem de Frankfurt’ta yürüttüğü çalışmaların İstanbul’a kazandırılmasına yönelik yürütülen süreci aktaran Erdoğan, İslam medeniyetinin asırlar boyunca bilimsel üretimde öncü olduğunu, medeniyetin ilerlemesinin din ya da kültür farklılıklarından değil çalışmaktan ve bilimi insanlığın ortak mirası olarak benimsemekten geçtiğini ifade etti.

Müslüman gençlerin özgüvenlerini diri tutarak bilim ve teknoloji alanında yeniden öncü olabileceklerini belirten Erdoğan, Türkiye’nin “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun da bu iddiayı destekleyen güçlü bir hedef olduğunu vurguladı.

-Çetinkaya

İBTAV Başkanı Mecit Çetinkaya da, Müslüman bilim insanlarının tarih boyunca ortaya koyduğu büyük başarıları anlamak açısından Prof. Dr. Sezgin’in son derece önemli bir isim olduğunu vurguladı.

Müslüman bilim insanlarının bilimi nasıl sistematik şekilde ele aldıklarını ve batının bilimsel birikimini büyük ölçüde İslam dünyasından öğrendiğini ifade eden Çetinkaya, batılı toplumların zamanla bu hakikati örtmeye çalıştıklarını söyledi.

Çetinkaya, İbn-i Sina’dan Müslüman coğrafyacıların haritalarına kadar pek çok örnek üzerinden İslam dünyasının bilim tarihindeki belirleyici rolünü hatırlatarak, Müslümanların insanlık bilim mirasındaki yerinin çok güçlü ve vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, konferansın, Müslüman bilim insanlarının yüzyıllar boyunca geliştirdiği yöntemlerin modern bilimin temellerini şekillendirdiğini belirterek, bilimin evrensel niteliğinin ve kültürler arası etkileşimin insanlığın ilerleyişindeki rolünü vurguladı.

DAÜ’nün bilime yalnızca akademik üretim olarak değil toplumsal gelişimin en güçlü dinamiklerinden biri olarak baktığını dile getiren Kılıç, “Bilgi, bilim, bilgelik ve gelecek” anlayışıyla öğrencilerine en nitelikli araştırma ve eğitim ortamını sunmaya devam ettiklerini söyledi.

-Aslan

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü ve İBTAV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Aslan da, geçmişini bilen ve bugününü doğru okumayı başaran bireylerin geleceğe emin adımlarla ilerleyebileceğini vurgulayarak, bu noktada ailenin, kendini tanımanın ve öz farkındalığın önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Aslan, geçmişteki ilmi birikimin ve yeteneklerin geleceği şekillendirmede güçlü bir rol oynadığını belirterek, bilimin bütün dallarının birbirini etkilediğini vurguladı. Prof. Dr. Aslan, bir toplumun ortaya koyduğu bilimsel çalışmaların diğer toplumlara da ışık tuttuğunu ifade etti.

Konferansta, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç tarafından İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, İBTAV Başkanı Mecit Çetinkaya ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü ile İBTAV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Aslan’a hediye takdim edildi.