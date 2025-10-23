Alithia gazetesi “ELAM, Abartı ve Yalanlarla Şiddeti Kullanıyor” başlıklı haberinde, ELAM’ın, Güney Lefkoşa’daki “Uzun Yol” olarak da bilinen Ledra Caddesi’nde yaşanan bir olayın videosunu paylaşmasının ardından yaşanan gelişmelere ve tepkilere yer verdi.

Gazete, Rum polisinin ilgili olayın yeni olmadığını ve Temmuz ayında yaşandığına dair yalanlama açıklaması yapması üzerine ELAM’ın bir adım daha öteye giderek polisi, olayı örtbas etmekle suçladığını yazdı.

Habere göre, ELAM, birkaç gün önce, Ledra Caddesi’nin savaş meydanına dönüştüğüne dair videolu bir açıklama yaptı. ELAM açıklamasında “daha önce defalarca huzursuzluk yaratan aynı suç unsurlarının ön plana çıkarak, kaos ortamı yarattığını ve vatandaşlar arasında güvensizlik duygusunu pekiştirdiğini" ileri sürerek, "devlet olarak durumun böyle devam etmesine izin vermeyecekleri" şeklinde ifadeler kullandı.

Bu videonun, resmi makamlar tarafından yalanlamayı beklemeksizin, kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldığına dikkati çeken gazete, bu videoya yanıtın, birkaç saat sonra polisten geldiğini belirtti.

-Polis açıklaması

Habere göre, polis konuyla ilgili açıklamasında, bu olayın, söylenildiği gibi birkaç gün önce değil, araştırmasının yapıldığı Temmuz 2025’te meydana geldiğini vurguladı.

Polis ayrıca halkın güvenli hissetmesini sağlamak amacıyla, Lefkoşa’nın merkezindeki denetim ve devriyelerin arttırıldığını da kaydetti.

Polisin açıklaması üzerine yeni bir açıklama yapan ELAM, Ledra Caddesi'ndeki iki olayla ilgili videlardan bir tanesinin 12 Ekim, diğerinin ise Temmuz ayında çekildiğini savundu.

-Siyasi partilerden ELAM’a tepki

Bu arada ELAM'ın polis tarafından yalanlanan açıklamalarına siyasi partiler de tepki gösterdi.

DİKO konu hakkında yaptığı açıklamada “ELAM’ın kamuoyunu yanıltmaya devam ettiğini ve gerçekleri çarpıttığını” belirtti. DİKO ayrıca ELAM’a "siyasi sorumsuzluk" ve "manipülasyon yapma" eleştirisinde bulundu.

DİSİ ise açıklamasında “ELAM’ın seçmenleri yanıltmak için olayları çarpıtmayı, yanıltmayı ve abartmayı çok iyi bildiğinin net olduğunu” belirtti. DİSİ ayrıca ülkenin, siyasi sorumsuzluk ve manipülasyona değil ciddi önerilere ve akıla ihtiyacı olduğunu ifade etti.