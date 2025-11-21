Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdi. Sosyal Sorumluluk için Pazarlama İletişimi dersi çerçevesinde Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman’ın danışmanlığında gerçekleştirilen çalışmalar, DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) iş birliğiyle yürütüldü. Etkinlikler, lösemiyle mücadele eden çocuklara yönelik farkındalığı artırmak ve toplumsal dayanışma kültürünü güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen Projeler

“Dayanışma ve Umudun Sahası: Hayırseverlik Futbol Turnuvası”, söz konusu ders öğrencileri Yan Gavrilin, Polina Ryabova, Danislava Kryaskova, Natalya Ignatenko ve Nikita Lukianchenko tarafından organize edildi. DAÜ kampüsünde düzenlenen turnuvaya 150’den fazla kişi katılım gösterdi. Elde edilen gelir, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na (KSV) bağışlandı.

Bir diğer önemli çalışma olan “Kemik İliği Bağışı Farkındalığı: Hayat Kurtaran İş Birliği” projesi, ders öğrencileri Ece Çakır, Sıla Bozoğlu ve Gökçe Çabuk tarafından yürütüldü. Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte kemik iliği bağışının önemi vurgulanırken, 30 yeni gönüllü donör ulusal kemik iliği bankasına kaydedildi. Etkinlik, DAÜ İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan Genesis Ajansı’nın katkılarıyla hayata geçirildi.

“Birlikte Güçlüyüz” etkinliği kapsamında gerçekleştirilen “Lösemiye Karşı Farkındalık” başlıklı proje ise ders öğrencileri Lara Gülümser, Gözel Bekturdyyeva Bilen, Batuhan Akkoyun ve Halime Çağla Karabey tarafından DAÜ İletişim Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında KSV’nin özel ürünleri satışa sunuldu ve elde edilen gelir lösemili çocukların tedavisine destek olmak üzere vakfa bağışlandı. Öğrenciler gün boyunca farkındalık etkinlikleri düzenleyerek toplumsal bilinç oluşturmaya katkı sağladı.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanlığı, gerçekleştirilen etkinliklerin öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini güçlendirdiğini ve topluma fayda sağlayan projelerde yer almalarının büyük önem taşıdığını belirtti. Fakülte bünyesinde yürütülen bu tür çalışmaların, öğrencilerin hem mesleki hem de insani açıdan donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunduğu vurgulandı.