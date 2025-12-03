İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi (İTÜ-ÖGA) “Beta Çağının Kariyer Rotası” lise öğrenci sempozyumu düzenliyor.
İTÜ’den yapılan açıklamaya göre, sempozyum cumartesi günü Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde yapılacak.
Öğrencilerin mesleki ilgi alanlarını keşfetmesine, geleceğin mesleklerini tanımasına ve kariyer planlaması yapmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan etkinlikte, Türkiye üniversitelerinden akademisyenler konuşacak.
Sempozyuma İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal “21. Yüzyıl Yetkinlikleri”, İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Altan Çakır “Kırılma Çağında Yapay Zekâ”, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sever “Öğrenmenin Yeni Çağı”, İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Hür Bersam Sidal Bolat ise “Yarının Girişimcileri” başlıklı sunumlarla katkı koyacak.
Etkinliğin ücretsiz ve katılan öğrencilere Türkçe ve İngilizce hazırlanmış katılım belgesi verilecek.