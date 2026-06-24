Mağusa’da odaya geç gelen kız arkadaşının yüzüne iki tokat atan genç, teminata bağlandı.

Mahkemeye olayla ilgili bulguları polis aktardı.

Polis, zanlı isminin baş harfleri D.K.’nin, 19 Haziran 2026 tarihinde, saat 18.15 raddelerinde, evi içerisinde, kız arkadaşını, odaya geç geldiği gerekçesiyle, yüzüne iki tokat atarak ciddi darp suçunu işlediğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını aktaran Özbilen, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç Evren Mürsel, zanlının 20 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve 1 kefilin, 400 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.