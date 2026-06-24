Lefkoşa’da meydana gelen amme fesatçılığı suçuyla ilgili tutuklanan isminin baş harfleri R.M., mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının, vekaletname üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığını öne sürerek şikâyetçi olduğu, ancak yapılan imza analizinde imzanın zanlıya ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Mahkemede olguları polis memuru Emre Özdiken aktardı.

Polis, zanlının 27 Ocak 2025 tarihinde Adli Şube’ye gelerek, 7 Ağustos 2024 tarihinde Girne’de yaşayan S.Ö. ile Nissan Juke marka aracını 300 bin TL’ye satmak üzere anlaştığını söylediğini belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde, aracın 70 bin TL’sinin nakit alındığını, aracın üzerinde 95 bin TL ipotek borcu bulunduğunu ve S.Ö.’nün bu borcu ödeyeceğini söylediğini, Lefkoşa’daki noter huzurunda S.Ö.’ye vekâletname verdiğini, ancak vekâletnamenin sadece ipotek borcunun ödenmesi amacıyla verildiğini iddia ettiğini kaydetti.

Polis, zanlının vekâletname ile başka işlemler yapıldığını, kalan ödemelerin yapılmadığını ve ipotek borcunun kaldırılmadığını, ayrıca vekâletnamedeki imzanın kendisine ait olmadığını öne sürerek şikâyetçi olduğunu belirtti.

Belge İnceleme Uzmanlığı tarafından yapılan imza analizi sonucunda, söz konusu imzanın zanlı R.M.’ye ait olduğunun tespit edildiğini söyleyen polis, soruşturma kapsamında zanlının 22 Haziran 2026 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı esnada Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden alınan derdest emriyle tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.