Aksa Birinci Lig ekiplerinden Türk Ocağı'nda Teknik Direktör Ahmet Dedekorkut görevinden ayrıldığını açıkladı.

Dedekorkut ayrılığı dün yaptığı sitemkar paylaşımla duyurdu.

Deneyimli teknik adam ayrılık ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Türkocağı Limasol Spor Kulübü yönetim kurulunun takıma yeni heyecan gelmesi arzusu üzerine yollarımızı ayırmış bulunmaktayım. Ligin 13. Hafta başında takımın antrenörsüz kalıp hükmen yenilmemesi için divanın ricası ile göreve geldim. Bir hafta sonra yeni yönetimin göreve gelmesi ve benden takımın mutlaka ligde kalması gerektiğini söylemesi ile yola devam ettik.12 maçta12 puanda aldığım takımı bugün 11 maçta 5 galibiyet 4 beraberlik 2 mağlubiyetle 19 puan toplayıp güvenli bir noktada bırakmanın huzurunu yaşıyorum.11 maçta toplanan puan ortalaması 1.72 ile şu anda sadece 2 takımın gerisinde kalınmıştır. Buradan tüm spor kamuoyuna belirtmek istiyorum bugünden itibaren hiçbir şartta Türkocağı Limasol spor kulübünde görev almayacağım. Göreve sürem boyunca bana özveri ile yardımcı Olan teknik ekibime ve tüm oyuncularıma sonsuz teşekkür ederim. Bu vesile ile genelde tüm halkımızın özeldede tüm futbol camiasının mübarek ramazan bayramını kutluyorum."