Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla önyargılardan arınmış, kapsayıcı politikalarla desteklenen bir toplum çağrısında bulundu.

KTTB Yönetim Kurulu üyesi ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Figen Gülen İnce yaptığı yazılı açıklamada, Down sendromunun bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğuna dikkati çekerek, Down sendromlu bireylerin uygun sağlık hizmeti, eğitim olanakları ve sosyal destekle toplumda aktif ve üretken olabileceklerini vurguladı.

İnce, tıp ve eğitim alanındaki gelişmeler sayesinde Down sendromlu bireylerin yaşam süreleri ve kalitelerinin arttığını ancak toplumun önyargılarından kurtulması gerektiğini belirterek, "Yapamazlar noktasından çıkıp bu bireylerin yeteneklerine odaklanmalıyız.” dedi.

Devlet kurumlarına, sağlık sistemine ve topluma önemli sorumluluklar düştüğünü söyleyen İnce, açıklamasında; "Erken tanı ve erken müdahale programlarının güçlendirilmesi amacıyla Down sendromu tanı programının rutin gebelik tarama programında ücretsiz olarak devlet tarafından yapılmıyor olması kabul edilebilir değildir." ifadelerine yer verdi.

Çocukluk döneminden itibaren nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmetlerinin sağlanması ve kapsayıcı özel eğitim olanaklarının yaygınlaştırılmasının önemine işaret eden İnce, Down sendromlu bireylerin sosyal yaşama ve istihdama katılımını destekleyen politikaların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İnce, ailelere yönelik psikososyal destek ve rehberlik hizmetlerinin artırılmasının da büyük önem taşıdığını belirterek, toplumun tüm kesimlerini Down sendromlu bireylerin haklarına saygı göstermeye, ayrımcılığa karşı duyarlı olmaya ve kapsayıcı bir toplum oluşturmak için birlikte sorumluluk almaya davet etti.