Fileleftheros’un haberine göre, "amaca hizmet etmediği, aksine sıkıntılar yarattığı" gerekçesiyle 2 ay önce sökülmesine karar verilen dikenli tellerin söküm işlemine 9 Ocak’ta başlanacağı kaydedildi.

Dikenli teller Rum Bayındırlık Dairesi tarafından, Rum Milli Muhafız Ordusu’yla iş birliği içinde sökülecek. Sınıra döşemek üzere alınan ancak tepkiler üzerine döşenmeyip, depolarda tutulan dikenli teller ise, birliklerin etrafına döşenmek üzere RMMO’ya teslim edilecek. Sökülecek dikenli teller ise, kullanılabilir durumda olması halinde Rum polisi tarafından değerlendirilecek.