Tecrübeli futbolcu Nurettin Gecekuşu futbola başladığı kulüp olan Gençler Birliği’ne geri döndü.

Larnaka Gençler Birliği, deneyimli futbolcu Nurettin Gecekuşu’nu kadrosuna kattığını resmi olarak duyurdu. Tecrübeli oyuncu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda kendisini İskele ekibinin oyuncusu yapan sözleşmeye imza attı.

Takıma önemli bir katkı sağlaması beklenen Nurettin Gecekuşu’nun, saha içindeki liderliği ve tecrübesiyle Gençler Birliği’nin hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynaması öngörülüyor.

Larnaka Gençler Birliği taraftarları, Nurettin’in performansını büyük bir heyecanla beklerken, kulüp yetkilileri transferin takıma güç katacağını vurguladı