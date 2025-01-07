Çetinkaya’ya Senegalli golcü Çetinkaya’ya Senegalli golcü

Süper Ligim başkent ekiplerinden Göçmenköy’de bir yıldız futbolcu daha ayrılıyor.

Göçmenköy’ün başarılı forveti Bekir Yıldız serbest transfer hakkını kullanarak takımdan ayrılma kararı aldı.

Bekir aldığı bu kararı şöyle duyurdu:

“Herşeyin başlangıcı olduğu gibi bir sonu da vardır ve vedalar zaten bunun için değil midir? 4 yıllık Göçmenköy Spor Kulübü kariyerim Serbest transfer hakkımı kullanacağımdan dolayı bugün itibari ile sonlanmıştır! Bu 4 yıl içinde üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim… Hakkınızı helal edin”