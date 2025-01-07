Süper Ligim başkent ekiplerinden Göçmenköy’de bir yıldız futbolcu daha ayrılıyor.

Göçmenköy’ün başarılı forveti Bekir Yıldız serbest transfer hakkını kullanarak takımdan ayrılma kararı aldı.

Bekir aldığı bu kararı şöyle duyurdu:

“Herşeyin başlangıcı olduğu gibi bir sonu da vardır ve vedalar zaten bunun için değil midir? 4 yıllık Göçmenköy Spor Kulübü kariyerim Serbest transfer hakkımı kullanacağımdan dolayı bugün itibari ile sonlanmıştır! Bu 4 yıl içinde üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim… Hakkınızı helal edin”