FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Norveç ile Senegal, New York New Jersey Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Norveç, mücadeleyi 3-2'lik galibiyetle tamamladı. Kuzey ekibinin galibiyet gollerini; Erling Haaland (2) ile Pedersen kaydetti. Senegal'in sayıları ise Ismaila Sarr'dan geldi.
I Grubu'ndaki ilk maçında Irak'ı 4-1 yenen Norveç, Senegal'i de devirerek son 32 turuna çıkmayı kesinleştirdi.
İlk maçta Irak'a 2 gol atan Haaland, ikinci karşılaşmada da Senegal'e attığı 2 golle turnuvadaki gol sayısını 4'e çıkardı.
Mücadelenin ardından Norveçli futbolcular, sevincini taraftarla paylaştı. Son 32'ye yükselen Kuzey temsilcisi, stadyumda büyük coşku yaşadı.