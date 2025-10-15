İstanbul’da düzenlenen Atatürk Kupası & Türkiye Ligi 7. Ayak Engel Atlama Yarışması’nda Yakın Doğu Koleji öğrencisi Nilgün Çelebi, Latoya isimli atıyla 120 cm kategorisinde ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden çok sayıda sporcunun katıldığı yarışmada Nilgün Çelebi’nin performansı büyük beğeni topladı. Başarılı binici, elde ettiği dereceyle hem okulunu hem de bölgesini bir kez daha gururlandırdı.

Nilgün Çelebi’yi bu başarısından dolayı kutluyor, gelecekteki yarışmalarda da başarılarının devamını diliyoruz.