KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Liglerine Büyük Bayanlar da pazartesi akşamı oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi. Bu müsabakaların ardından 3. hafta programı tamamlandı.

Lefkoşa’da oynanan karşılaşmada Lefkoşa Voleybol Akademisi rakibi Erenköy Karpaz Belediyesini 3-1 mağlup ederek puanını 9’a yükseltti.

Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonunda oynanan gecenin diğer karşılaşmalarında UKÜ deplasmanda Mağusa Spor Akademisini 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Bu müsabakadan sonra oynanan gecenin diğer maçında Ligin iki yenilgisiz takımı DAÜ ile Cihangir takımları karşı karşıya geldi. DAÜ müsabakadan 3-0 galip ayrılarak puanını 9 a yükseltti ve haftayı averajla lider tamamladı.