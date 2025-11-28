Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Halide Tunceri ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Nilden Bektaş Erhürman görüşmede yaptığı konuşmada; köklü, güçlü ve yarım asrı devirmiş kadın örgütü ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Birliğin 72 yıldır faaliyetlerini sürdürmesinin zor ve önemli olduğuna işaret eden Nilden Bektaş Erhürman, ortaya büyük bir emek konulduğuna dikkat çekti.

Süheyla Küçük’ün kurucusu olduğu birliğin, sağlam temeller üzerinde yoluna devam ettiğini belirten Nilden Bektaş Erhürman, Süheyla Küçük’ü saygıyla andı, bugüne kadar görev yapan tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Birliğin çalışmalarında başarılar dileyen Nilden Bektaş Erhürman, işbirliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Halide Tunceri de görüşmede yaptığı konuşmada, birliğin üç çeyrek asırdan beri özveri, sevgi ve dayanışma ile çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Halide Tunceri konuşmasının devamında Süheyla Küçük’ün bıraktığı mirası gelecek nesillere de teslim etmek istediklerini ifade etti.

‘Kıbrıs’ın her Türk kadını, birliğin doğal üyesidir’ diyen Tunceri, birliğin tüm kadınlara kucak açtığını vurguladı.

Birliğin kadınların sosyal yaşamda, siyasette, eğitim alanında ve ekonomide ilerlemesi için projeler yaptığını anlatan Tunceri, bu yıl 10 kız öğrenciye eğitim bursu verileceğini aktardı.

Eğitime büyük önem verdiklerini anlatan Tunceri, üniversitelerle olan bağları güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Tunceri, konuşmasının sonunda “İçimizden aydın bir kadın ve üst düzeyde biri olarak toplumu kucaklayıcı olmanızdan dolayı sizi tebrik ederiz” diyerek Nilden Bektaş Erhürman’ı birliğin fahri üyesi yaptı.