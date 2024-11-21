Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 16 – 17 Kasım tarihlerinde İstanbul Sancaktepe’de düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Minikler ve Küçükler Müsabakasında, Türkiye’nin ŞavkarCimnastik Kulübü adına yarışan, sporcumuz Fatma Nida Toko, büyük başarı elde etti.

KKTC Cimnastik Federasyonunun elit sporcusu Fatma Nida Toko’nun da yer aldığı ŞavkarCimnastik Kulübü, Türkiye Kulüplerarası Minikler ve Küçükler Müsabakasını takım olarak 3. sırayı alarak kürsüye çıkmayı başardı

Fatma Nida Toko, Yer Aletinde, 2., Atlama Masası ve Denge Aletinde 3. ve Barfiks Aletinde 4. olarak şampiyonada üstün bir performans gösterdi.

Cimnastik Federasyonu: Nida etkileyici dereceler elde etti

KKTC Cimnastik Federasyonu’ndan Fatma Nida Toko’nun, Türkiye Kulüplerarası Minikler ve Küçükler Müsabakasında elde ettiği başarılarla ilgili şu açıklama yapıldı.

“Türkiye Kulüplerarası Minikler ve Küçükler Müsabakasında büyük bir başarıya imza atan sporcumuz Fatma Nida Toko’yu gönülden tebrik ediyoruz.

Alet sıralamalarında bireysel olarak da etkileyici dereceler elde eden Fatma Nida Toko bizleri 2032 olimpiyat hedefimizde umutlandırdı. Bu büyük başarıyla hem kulübümüz hem de sporcumuz, cimnastik camiasında bir kez daha adını gururla duyurmuştur. Fatma Nida Toko’yu ve ŞavkarCimnastik Kulübü’nün tüm ekibini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Bu başarıda emeğini Nida’mızdan esirgemeyen başta Mustafa Erbulut, Özgür Gümüşlü ve Aysel Bent Gümüşlü hocalarımız ile emeği geçen ve destek olan herkese çok teşekkür ederiz.”