Eğitim öğretim faaliyetlerinin büyük bir yoğunlukla devam ettiği Gelibolu İlkokulu’nda Beden Eğitimi derslerine de özel önem veriliyor.

Beden Eğitimi öğretmenleri Mehmet Salcan ile Hasan Belen tarafından Beden Eğitimi derslerinde, Dünya Atletizm Federasyonu’nun çocuk atletizmi eğitiminde kullandığı Kid’s Atlethics eğitim metotları uygulanıyor.

Okuldaki saha ve salon eksikliğine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı ve KTÖS tarafından organize edilen spor etkinliklerinin her branşında mücadele etme hedefinde olan Gelibolu İlkokulu, İlkokullar arası Futbol Birinciliği’ne de katıldı.

Yeni kurulan Gelibolu İlkokulu Futbol Takımı, İlkokullar arası Futbol Birinciliği’nde, fair play kuralları çerçevesinde okulu temsil ediyor.