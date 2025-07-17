Baraka Kültür Merkezi’nden verilen bilgiye göre, saat 19.00’da başlayacak olan şölende, çocuklar dört hafta boyunca öğrendiklerini ve ortaya çıkardıkları sanat eserlerini sergileyecek. Ayrıca çalışmaları gösteren sinevizyon gösterisi de sunulacak.

Haziran ayında kapalı spor salonunda spor oyunları ile başlayan aktiviteler, temmuz ayında Baraka Lokali’nde devam etti.

Etkinlikler kapsamında fen deneyleri, Kıbrıs kültürü, satranç, felsefe, müzik, modern dans, çocuk yogası, halk dansları, el işleri, drama atölyesi, zeka oyunları alanında birçok aktive yapıldı.

İş sağlığı, çevre bilgisi, hayvan sevgisi, engellilerle empati, sağlıklı beslenme ve toplumsal cinsiyet konularında da etkinliklere yer verildi.

Cumartesi akşamı düzenlenecek şölene, tüm halkın davetli olduğu bildirildi.