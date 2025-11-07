Necati KÜLAHLILAR

NEU Event Park ile Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen Drift NEU Motorsport Festivali, 3–9 Kasım tarihleri arasında hız, adrenalin ve heyecan dolu anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Festival kapsamında düzenlenen Klasik Gymkhana Yarışı, büyük bir katılım ve yoğun ilgiyle tamamlandı.

Motor sporlarının kalbinin attığı NEU Event Park’ta, 50’nin üzerinde aracın katıldığı yarışta hem profesyonel pilotlar hem de amatör sürücüler hünerlerini sergiledi. Zamanla yarışan sürücüler, refleksleri, denge kabiliyetleri ve araç hakimiyetleriyle izleyicilerden büyük alkış aldı.

Festivalin en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olan Gymkhana Klasik Yarışı, drift tutkunları ve otomobil severler için bir görsel şölene dönüştü. Tribünleri dolduran izleyiciler, motor sesleriyle yankılanan NEU Event Park’ta büyük bir coşkuyla yarışmaları izlediler.

KIBRIS TÜRK KLASİK OTOMOBİL DERNEĞİ KATKISI

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği üyeleri, klasik araçlarıyla etkinliğe büyük bir renk kattı. Yarış ve sergi alanlarında araçlarını sergileyen dernek üyeleri, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Bu güçlü iş birliği, Kıbrıs’ta motor sporları kültürünü daha da geliştirmeyi ve klasik otomobil mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

HEYECAN BİTMEDİ FESTİVAL 9 KASIM’A KADAR DEVAM EDİYOR

Drift gösterileri, yarışlar, canlı müzik performansları, şehir turları ile festival 9 Kasım’a kadar devam edecek.

Hafta boyunca NEU Event Park, hızın, eğlencenin ve adrenalinin merkezi olmaya devam edecek.

Klasik Gymkhana Yarışında kazananlar şöyle:

K1 KATEGORİSİ

Hüseyin Gümüşok

Natalia İnönü

K3 KATEGORİSİ

Ulus Candanal

Cengiz Şerifoğlu

Türhan Uzmaner

K4 KATEGORİSİ

Ali Güran Tahsin

Çağın Kolacı

Dinç Yüceöz

K5 KATEGORİSİ

Hasan Piro Türkmen

Erkan Ulaş

Fahri Pakan

K6 KATEGORİSİ

Niyazi Çelebi

Kemal Topçuoğlu

Onat Kutlar

K7 KATEGORİSİ

Enver Haskasap

Mehmet Yazgan

Edim Macilla

KA KATEGORİSİ

Cemre Günsel Kasap

Türhan Uzmaner

Jale Kuset