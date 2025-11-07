Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRKD) organize ettiği Sami Doğan Motors 2025 Ralli Sprint Şampiyonası 8 Kasım 2025 Cumartesi günü tamamlanıyor. Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi arkasında hazırlanan etapta yapılacak yarış, “6.Cumhuriyet Sprint Rallisi” adıyla gerçekleştirilecek. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün de destekleriyle yapılacak yarış, Sami Doğan Motors’un ana sponsorluğunda; Güven Sigorta, Nethouse, Stage Cars, ÇDM Kaporta Boya, Biçentürk Restaurant, Chagla Food&Drink ve Yarkıner Recovery’nin de katkılarıyla yapılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü haftasında, kutlamalar çerçevesinde, her yıl geleneksel olarak yapılan rallide bu yıl kayıt rekoru kırıldı.

ETAP, DİKMEN ÇÖPLÜK BÖLGESİNDEN BAŞLAYIP LEFKOŞA SANAYİ BÖLGESİ İTFAİYE ARKASINDA BİTECEK

Dikmen yolu üzeri, çöplük bölgesinde başlayacak olan etap, Kuzey Çevre yolu altından karşıya geçip, Lefkoşa Sanayi Bölgesi İtfaiye arkasında tamamlanacak. Yaklaşık 9 kilometre uzunluğunda hazırlanan etap biri deneme olmak üzere üçer kez geçilecek. Deneme etabı ilk araç için 11.00’de başlayacak. ilk etap 12.10’da ve ikinci etap 13.20’de başlayacak. Etap Çevre yolu üzerinden ve zıplama noktasından takip edilebilecek. Yarışın Start, Servis alanı ve Finişi Chagla Food&Drink önünde yapılacak. Etabın tamamlanmasının ardından ödül töreni takribi 14.30’da yapılacak ve organizasyon sona erecek.

CUMHURİYET SPRİNT RALLİSİ KATILIM REKORU KIRILDI!

Sınıf 1, Sınıf 2, Sınıf N, Sınıf T1, Sınıf T2 ve SSV olmak üzere 6 sınıfta toplam 23 ekibin kayıt yaptırdığı yarışta keyifli bir birincilik mücadelesi yaşanacak. Sezonun final yarışı olmasından dolayı hem genel klasmanda hem de sınıflarda şampiyonlar ve dereceye girenler de belirlenecek. 6 ekip R5 araçlarıyla Sınıf 2’de birincilik mücadelesi verecek. 8 ekip Sınıf 1’de mücadele edecekken, Sınıf 3’te 2 ekip mücadele edecek. Offroad araçlarının olduğu Sınıf T1 ve Sınıf T2’de 4 ekip bu yarışta ter dökecek. Sınıf SSV’de ise 2 ekip yarışacak. Bir ekip de Sınıf N’de mücadele verecek. Ülkemizin önemli ralli ekiplerinden Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi ve Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi yeni aldıkları Skoda Fabia araçlarıyla ilk kez etapta olacaklar.