Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası'nın merakla beklenen 4. yarışı öncesi düzenlenen basın toplantısı, sporcuların ve organizasyon ekibinin heyecanını gözler önüne serdi. Kebab House'da gerçekleşen toplantıda, hem organizasyonun geldiği nokta hem de geleceğe dair planlar paylaşıldı.

DRİFT SPORU YÜKSELİŞTE

Drift NEU Direktörü ve şampiyon Enver Haskasap, drift sporunun Kuzey Kıbrıs'ta hızla büyüdüğünü vurguladı. Haskasap, "Drift için kendimizi adadık. Her geçen yarış hem seyirci hem de yarışçı olarak büyüyoruz. Demek ki bu işte başarıyı yakaladık," diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geleceğin yarışçılarını yetiştirmek amacıyla kurdukları Drift School'un önemine de değinen Haskasap, bu sporun sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Organizasyon ekibi, 2025 sezonunun son yarışı olan 5. ayağın farklı bir pistte ve daha geniş bir katılımcı yelpazesiyle düzenleneceğini duyurdu. Özellikle İrlanda ve diğer ülkelerden gelecek sporcularla yarışın uluslararası bir boyut kazanacağı belirtildi.

SPONSOR DESTEĞİ VE REKABET RUHU

Organizasyonun ana sponsoru Near East Bank'ın Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Samancıoğlu, "İnsanların bu organizasyonlara severek, artarak ilgi göstermesi bizi çok mutlu ediyor," dedi.

Şampiyonanın öne çıkan isimlerinden Berfu Tutumlu, Türkiye'de mücadele etme fırsatı bulamadığı İbrahim Yücebaş ile bu etapta yarışacak olmaktan duyduğu heyecanı paylaştı. Tutumlu, "Burada denk geleceğiz, pistte keyifli bir rekabet olacak," ifadelerini kullandı. Ayrıca şampiyon Enver Haskasap ile dostane rekabetlerine değinen Tutumlu, "Enver Haskasap’la sağlam çıkma şansımız yok gibi," diyerek pistteki samimi atmosferi vurguladı.

ADRENALİN DOLU İKİ GÜN

İki gün sürecek olan şampiyona, motorsporları tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Etkinlik, Cumartesi günü yapılacak sıralama turlarıyla başlayacak. Günün devamında Semi-Pro kategorisindeki yarışlar izleyicilere büyük bir heyecan yaşatacak. Pazar günü ise sabah antrenmanlarının ardından başlayacak Pro yarışları, pilotların ustalık ve cesaretlerini sergileyeceği nefes kesen mücadelelere sahne olacak.

37 EKİP KAYIT YAPTIRDI

NEU Event Park’ta iki gün boyunca yapılacak olan yarışlara Pro kategorisinde 17 takım, Semi-Pro kategorisinde ise 20 takım olmak üzere 37 ekip kayıt yaptırdı.