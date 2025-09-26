Sergio Busquets başarılarla dolu kariyerine son vermeye hazırlanıyor. Lionel Messi ve Luis Suarez'le birlikte Inter Miami forması giyen İspanyol futbolcu, sezon sonunda sahalara veda edecek.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede "2023 yılında aramıza katılan ve tarihin en iyi orta sahalarından biri olarak görülen Sergio Busquest, olağanüstü kariyerini sezon bitiminde noktalayacak. Deneyimi ve liderliğiyle fark yaratan işler yapan Busquest'in, hedeflerimize ulaşma yolunda her zaman katkılarını dört gözle bekleyeceğiz" denildi.

Tecrübeli oyuncu da "Her şey için herkese ve futbola yürekten teşekkürler. Bu güzel hikayenin bir parçası olmayı sürdüreceğim" açıklamasını yaptı.

37 yaşındaki futbolcu, Inter Miami'de 105 maçta 1 gol, 16 asist üretirken, 2 kupa kazandı. Busquets, Barcelona'da 9 La Liga ve 3 Şampiyonlar Ligi kupasının yanı sıra, İspanya Milli Takımı ile 1 Dünya Kupası ve 1 Avrupa Şampiyonası zaferi yaşadı.