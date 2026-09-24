Öğrencilerin bütçesini zorlayan internet masraflarına Nethouse’tan tam zamanında çözüm geldi!

Nethouse’un öğrencilere özel kampanyası kapsamında 9 aylık 20 Mbps ev interneti ayda sadece 799 TL olacak.

Derslerden online araştırmalara, görüntülü görüşmelerden dizi, film ve eğlenceye kadar öğrencilerin günlük internet ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan kampanya, avantajlı ödeme seçeneğiyle de dikkat çekiyor.

TAAHHÜTSÜZ 3 TAKSİT İMKÂNI

Öğrenciler, kampanya kapsamında 9 aylık 20 Mbps internet paketinden taahhütsüz olarak yararlanabiliyor. Üstelik 3 taksit imkânı sayesinde paket bedelini daha kolay ödeme fırsatı sunuluyor.

Böylece uzun süreli taahhütlere gerek kalmadan, eğitim dönemi boyunca hızlı ve kesintisiz internetin avantajlarından faydalanmak mümkün oluyor.

DERSLER DE EĞLENCE DE KESİNTİSİZ

Nethouse, güçlü altyapısı ve yüksek bağlantı kalitesiyle öğrencilerin hem akademik hem de sosyal hayatına kesintisiz bağlantıyla eşlik ediyor. 20 Mbps internet hızı ile online derslere katılabilir, araştırmalarınızı gerçekleştirebilir, sosyal medyada vakit geçirebilir ve sevdiğiniz içerikleri rahatlıkla izleyebilirsiniz.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Öğrencilere özel olarak hazırlanan kampanyadan yararlanmak için aktif öğrenci olduğunuzu gösteren geçerli bir öğrenci belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU ÇOK KOLAY!

Nethouse’un öğrencilere özel 9 aylık 20 Mbps internet paketinden ayda 799 TL’ye yararlanmak için www.nethouse.net üzerinden online başvuru yapabilir, 0392 444 0 555 numaralı çağrı merkezini arayabilir veya Nethouse bayi ve ofislerine başvurabilirsiniz.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir bağlantıyla başlayın; dersleriniz de eğlenceniz de kesintisiz devam etsin!