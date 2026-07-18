Kuzey Kıbrıs Turkcell, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) tarafından verilen izinler çerçevesinde 19-21 Temmuz tarihleri arasında, Ercan Havalimanı ile Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Resmi Geçit Tören Alanı’nda 5G Deneyim Günleri düzenleyecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, 5G uyumlu cihaza sahip Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Türkiye Turkcell aboneleri, belirlenen deneyim alanlarında 5G bağlantısını kullanacak.

Ercan Havalimanı'ndaki deneyim alanı; giden yolcu terminali, gelen yolcu terminali, Kuzey Kıbrıs Turkcell mağazasının bulunduğu bölüm ve otopark çevresini kapsayacak. Aynı tarihlerde Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Resmi Geçit Töreni Alanı’nda da deneyim noktası kurulacak.

-Küçüközdemir

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, 5G’nin yalnızca daha yüksek hız sunan bir teknoloji olmadığını belirterek, “5G, daha düşük gecikme süresi ve daha yüksek kapasitesi sayesinde aynı anda daha fazla cihazın bağlantısını destekleyerek, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak. Özellikle yoğun kullanımın olduğu alanlarda bu kapasite avantajı daha belirgin şekilde hissedilecek” dedi.

5G’nin aynı zamanda, yapay zeka uygulamalarından, nesnelerin internetine kadar dijital dönüşümün temel altyapılarından birini oluşturduğunu ifade eden Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell abonelerinin önemli bir bölümünün 5G’ye hazır olduğunu kaydetti.

5G Deneyim Günleri’nin hem teknik hazırlıkları gerçek kullanım koşullarında test etmek hem de kullanıcıların yeni nesil bağlantı teknolojisini yakından deneyimlemesini sağlamak açısından önemli olduğunu belirten Küçüközdemir, “Amacımız yalnızca 5G'yi sunmak değil, kullanıcılarımıza en iyi deneyimi yaşatmak. Bu süreçte elde edeceğimiz geri bildirimler de hizmetimizi daha da geliştirmemize katkı sağlayacak.” dedi.