Robotik kodlama öğrencilerinden oluşan iki takım kasım ayında Güney Kore’de düzenlenecek Robotex International’a katılmaya hak kazandı.

SOS Çocukköyü Derneği bünyesindeki Girne Gençlik Gelişim Merkezi’nde (GİGEM) yürütülen robotik kodlama eğitimlerine katılan öğrenciler, Robotex Cyprus 2026’da farklı kategorilerde yarışarak, başarılı oldu.

SOS’ten yapılan açıklamaya göre, aylar süren hazırlık sürecinin ardından yarışmaya katılan Candela Robotic School öğrencileri robot tasarımı, programlama ve problem çözme becerilerini farklı kategorilerde ortaya koydu.

Candela Robotic School Kurucu Eğitmeni Mustafa Kemal Ambar, elde edilen sonucun uzun soluklu ve disiplinli bir eğitim sürecinin sonucu olduğunu belirtti. Ambar, robotik kodlama eğitiminin yalnızca teknik bilgi kazandırmadığını ifade ederek, “Robotik kodlama; çocukların analitik düşünme, problem çözme, üretkenlik ve ekip çalışması becerilerini erken yaşlardan itibaren geliştiren çok yönlü bir eğitim alanıdır.” dedi.

Yarışmada yer alan takımlar şu şekilde:

“Cyprus Titans: Aral Fotalı, Kaya Karaoğlan, Mehmet Özercay, Cyprus Pathfinders: Arel Akarsulu, Doruk Karabekir, Kaan Karaoğlan, Rainbow Falcons: Can Sonya, Doruk Nigar, Labyrinth Minotaurs: Daren Tan, Doran Tan, Erol Refikoğlu, Thunder Strikers: Cemal Emre Eyuboğlu, Eren Mustafa Deniz, Green Guardians Cyprus: Haşmet Özmusa, Anis Umut Mehmetalioğulları”