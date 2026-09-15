DAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde, TechGirls Komitesi tarafından düzenlenen ve 5 yıldır Telsim’in ana sponsorluğunu üstlendiği DAÜ TechGirls: Bilişim ve İletişim Teknolojileri Yarışması’nda dereceye giren kız öğrenciler, başarılarının ödülü olarak Vodafone Türkiye’nin İstanbul’daki genel merkezini ziyaret etti.

“Kalkınma için Yapay Zekâ: Dijital Geleceği Şekillendiren Kızlar” teması doğrultusunda gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren Yakın Doğu Koleji, English School of Kyrenia ve İskele Ticaret Lisesi öğrencileri Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerinden Vodafone Türkiye’yi ziyaret etme fırsatı yakaladı.

Telsim İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Aylin Berberoğlu, Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai, TechGirls Komitesi Kordinatörü ve öğretim üyesi Prof. Dr. Nazife Dimilliler ve Sürekli Eğitim Merkezi Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Yeşim Kapsıl Çırak eşliğinde öğrenciler, Vodafone Türkiye’nin Maslak ofisinde ağırlandı.

Ziyaret kapsamında öğrenciler, yarışmada geliştirdikleri projeleri Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hana Jalel Milesi’ye sunma fırsatı bulurken, Veri ve Yapay Zekâ Birim Lideri Bahar Karaoğlu ve ekipleriyle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada gençler, Vodafone Türkiye’nin dijital dönüşüm, yapay zekâ ve telekomünikasyon alanlarında yürüttüğü çalışmaları yakından inceledi ve sektörün güncel uygulamaları hakkında bilgi edindi. Ayrıca İnsan Kaynakları Çeşitlilik ve Çalışan Deneyimi Kıdemli Uzmanı Dila Karsu ile bir araya gelerek Vodafone Türkiye’nin gençlere yönelik kariyer programları hakkında bilgi alma fırsatı da elde etti.

TÜZ “VODAFONE TÜRKİYE ZİYARETİ, ÖĞRENCİLERİMİZE İLHAM VEREN GÜZEL BİR DENEYİM OLDU.”

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz “DAÜ TechGirls programına beş yıldır destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyada olduğu gibi KKTC’de de teknoloji sektöründe kadınların görünürlüğü ve temsili henüz arzu edilen seviyede değil. Bu nedenle, Vodafone Grubun bir parçası olarak bu iş birliğine büyük önem veriyoruz. Teknoloji alanında yetenekli genç kızlarımızın yanında olmak ve onların gelişim yolculuklarına katkı sunmak bizim için son derece değerli. DAÜ TechGirls gibi projeler, genç kadınların bilişim dünyasına adım atmalarını kolaylaştırırken, onların potansiyellerini keşfetmelerine ve geleceğin teknolojilerine yön vermelerine de katkı sağlıyor. Vodafone Türkiye ziyareti, öğrencilerimize ilham veren güzel bir deneyim oldu. Genç yeteneklere ve teknoloji alanında kadınların liderlik etmesine destek olmaya yatırım yapmaya devam edeceğiz."

DİMİLİLER: “TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKA ALANLARINDA FIRSAT EŞİTLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ”

TechGirls Komitesi Kordinatörü ve öğretim üyesi Prof. Dr. Nazife Dimilliler “Komite olarak temel hedefimiz, kız çocukları ve genç kadınların bilişim ve teknoloji alanlarına yönelmelerini teşvik etmek, onları güçlendirmek ve geleceğin teknolojilerini şekillendiren karar alma süreçlerinde daha fazla yer almalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda liseli ve üniversiteli genç kadınlara yönelik etkinlikler, rol model buluşmaları ve staj fırsatları düzenliyor; sivil toplum kuruluşları ve teknoloji liderleriyle iş birliği içinde çalışıyoruz. Ayrıca, 2024 yılından itibaren düzenlediğimiz yarışmada birinci olan kız öğrencilere Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından eğitim bursu verilerek başarıları desteklenmekte ve teknoloji alanındaki eğitim yolculuklarına katkı sağlanmaktadır. Bu çalışmalarımızda yanımızda olan üniversite yönetimimize, paydaş kurumlara ve özellikle ana sponsorumuz Telsim’e teşekkür ediyor; teknoloji ve yapay zekâ alanlarında fırsat eşitliğini güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

DEFNE SOLYALI – Yakın Doğu Koleji Yarışma Birincisi

TechGirls Komitesi’nin ve Telsim’in düzenlediği yarışma sayesinde siber zorbalığa karşı KALKAN projesini geliştirdik. Telsim Vodafone’un desteğiyle bugün Vodafone’da teknoloji sektörünü yakından tanıma ve bize ilham veren rol modellerimizle tanışma ve onlara projemizi sunma fırsatı bulduk. Özellikle genç kızların teknoloji alanında kendilerine yer bulabildiği böyle bir ortamda olmak benim için çok değerli.

NİSA DELİBAŞ – Yakın Doğu Koleji Yarışma Birincisi

Kıbrıs’ta özellikle lise öğrencileri ve genç kızlara yönelik teknoloji yarışmalarının sınırlı olması nedeniyle Techgirls’ü keşfetmek bizim için gerçekten çok anlamlıydı. Yarışmada arkadaşım Defne ile birinci olmak çok güzel bir başarıydı, ancak bu deneyimi asıl özel yapan şey yarışmanın orada bitmemesi oldu. Vodafone Türkiye’de teknoloji dünyasını daha yakından görmek ve farklı ekiplerle tanışmak ve iş ortamını deneyimlemek bizim için çok değerliydi. Bize bu fırsatı sundukları için Telsim’e ve Doğu Akdeniz Üniversitesine çok teşekkür ediyoruz.

EKATERINA SARCYHEVA – English School of Kyrenia (ESK) Yarışma İkincisi

TechGirls yarışması, sürdürülebilirlik için yapay zekadan yararlanan kendi girişimimi kurmam için bana ilham verdi. Bir kız olarak, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Vodafone olmasaydı, erkek egemen bir alan olan teknolojide kendi iş projemi başlatacak cesareti kendimde bulamazdım. TechGirls organizasyon komitesine ve Telsim Vodafone'a bize verdikleri bu fırsat için çok minnettarım.

MAGDALENA MARIA KARTUSZYNSKI - English School of Kyrenia (ESK) Yarışma İkincisi

Teknoloji ve bilime her zaman ilgi duydum ve yarışmayı düzenleyen Doğu Akdeniz Üniversitesi sayesinde yolum daha da genişledi. Telsim Vodafone'un sunduğu bakış açısıyla geçirdiğimiz iki gün son derece ilgi çekiciydi. Bize tanıdıkları bu fırsat için Telsim'e ve DAÜ'ye teşekkür ederim.

Havin Ceylan – İskele Ticaret Lisesi Yarışma Üçüncüsü

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Telsim sponsorluğunda düzenlediği Tech Girls yarışmasına siber güvenlik projemizle katılarak üçüncülük elde ettik; bugün de yine Telsim sponsorluğunda Vodafone Türkiye Genel Merkezi'ni ziyaret ederek sektörü yakından tanıma fırsatı bulduk. Bu deneyimler hem siber güvenlik alanındaki motivasyonumuzu güçlendirdi hem de kariyer hedeflerimiz açısından bizi oldukça motive etti.