BTHK binasında gerçekleştirilen törende protokol, BTHK Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir tarafından imza altına alındı.

İmza törenine ev sahibi BTHK adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tayfun Aydınlı ve Haberleşme Uzmanı Salih Mahan katıldı. Kuzey Kıbrıs Turkcell’i ise Genel Müdür Yardımcıları Deniz Mungan Sonuç, Ali Gürler ve Emrah Doğan, Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ile şirket uzmanları temsil etti.

BTHK tarafından verilen izinler kapsamında, mevcut frekanslara ilave edilecek yeni frekanslarla birlikte 5G hizmetinin 15 Kasım 2026 tarihinde devreye alınması öngörülüyor.

Yeni nesil mobil iletişim teknolojisi 5G ile kullanıcılara daha yüksek internet hızları, daha düşük gecikme süreleri ve daha güçlü bir bağlantı deneyimi sunulması hedefleniyor. 5G’nin bireysel kullanıcıların yanı sıra kamu kurumları, işletmeler ve girişimcilik ekosistemi için yeni imkânlar oluşturması; eğitimden sağlığa, turizmden üretime kadar birçok alandaki dijital dönüşümü hızlandırması bekleniyor.

5G’nin sağlayacağı yüksek hız ve kapasite, mobil iletişimin yanı sıra ev interneti deneyimine de katkı sunacak. Kuzey Kıbrıs Turkcell, 5G destekli Superbox çözümleri aracılığıyla uygun kapsama ve şebeke koşullarındaki evlere kablosuz bağlantı üzerinden fiber internet performansında yüksek hız deneyimi ulaştırmayı hedefliyor. Böylece özellikle sabit altyapıya erişimin sınırlı olduğu bölgelerde, güçlü ve yüksek hızlı ev interneti için yeni bir alternatif sunulacak.

Bürüncük: “5G, dijital dönüşüm sürecinin önemli bir parçası”

BTHK Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, protokolün yeni nesil haberleşme teknolojilerine geçiş açısından önemli bir aşama olduğunu belirterek şunları söyledi:

“5G teknolojisinin KKTC’de hayata geçirilmesi, haberleşme altyapımızın gelişimi ve dijital dönüşüm hedeflerimiz bakımından önemli bir adımdır. 5G’yi yalnızca mobil iletişimde hız artışı olarak değil, ülkemizin dijitalleşme kapasitesini geliştirecek ve farklı sektörlerdeki teknolojik dönüşümü destekleyecek yeni nesil bir altyapı olarak değerlendiriyoruz. Bu teknoloji, vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli iletişim hizmetleri sunarken kamu, özel sektör ve girişimcilik ekosistemi için de yeni imkânlar oluşturacaktır. BTHK olarak geçiş sürecinin teknik ve düzenleyici gereklilikler, hizmet kalitesi standartları ve kamu yararı doğrultusunda yürütülmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İmzalanan protokolün ülkemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Küçüközdemir: “5G ile Kuzey Kıbrıs’ın dijital geleceğine yatırım yapıyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, protokolün şirketin 5G yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün imzaladığımız protokolle Kuzey Kıbrıs’ın dijital geleceği için önemli bir eşiği daha geride bırakıyoruz. 5G demo çalışmalarımızı 19–21 Temmuz tarihlerinde başarıyla tamamladık. BTHK tarafından verilen izinler kapsamında, mevcut frekanslara ilave edilecek yeni frekanslarla birlikte 5G hizmetinin devreye alınması için 15 Kasım 2026 tarihi uygun görülmüştür.

Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak 27 yıldır iletişim teknolojilerine ve altyapıya yaptığımız yatırımlarla ülkemizin dijitalleşmesine katkı sağlıyoruz. Şimdi 5G ile bu katkıyı yeni bir aşamaya taşıyoruz. ‘Değer Üreten Güçlü Bağlantı’ yaklaşımımız doğrultusunda 5G’yi yalnızca daha yüksek hız ve daha güçlü bağlantı sunan bir teknoloji olarak değil; bireyler, kurumlar ve ülke ekonomisi için yeni imkânların önünü açacak stratejik bir dönüşüm olarak görüyoruz.

5G’nin sunduğu yüksek hız ve kapasiteyi yalnızca mobil cihazlara değil, 5G destekli Superbox çözümlerimiz aracılığıyla evlere de taşımayı hedefliyoruz. Uygun kapsama ve şebeke koşullarında fiber internet performansında yüksek hız deneyimi sunarak, özellikle sabit altyapının sınırlı olduğu bölgelerde güçlü bir ev interneti alternatifi oluşturacağız.

5G; eğitimden sağlığa, turizmden üretime kadar birçok alanda yenilikçi çözümlerin önünü açacak güçlü bir altyapıdır. 15 Kasım’da Kuzey Kıbrıs’ı 5G teknolojisiyle buluşturmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Bu önemli dönüşümün gerçekleşmesine sundukları katkı ve destek için başta Bakanlar Kurulumuza, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığımıza, Maliye Bakanlığımıza ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumumuza teşekkür ediyoruz. Sürece emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza da gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Teknolojiye ve altyapıya yaptığımız yatırımlarla Kıbrıs’a Değer katmaya devam edeceğiz.”