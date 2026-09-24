Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen “Dördüncü Uluslararası Kadın ve Ailenin Güçlenmesi Sempozyumu” bugün başladı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, farklı ülkelerden akademisyen, araştırmacı ve uzmanları bir araya getiren sempozyumun açılışı Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapıldı.

DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi Başkanı Süheyla Üçışık Erbilen ile DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Kağan Günçe’nin başkanlığında düzenlenen sempozyumda; kadın çalışmaları, aile yapısı, toplumsal dönüşüm, kadın emeği, sosyal politika, eğitim, girişimcilik, liderlik, sağlık, hukuk ve toplumsal cinsiyet konuları ele alınıyor.

Sempozyumun açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, milletvekilleri Fide Kürşat ve Şifa Çolakoğlu, DAÜ Rektör Vekili Osman Karatepe, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, üniversite yöneticileri, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

- Erbilen

Açılışta konuşan DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi Başkanı Süheyla Üçışık Erbilen, ekonomik eşitsizlikler, eğitim ve istihdama erişimde yaşanan güçlükler, bakım sorumlulukları, yoksulluk, göç ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığın kadınların ve ailelerin yaşamını doğrudan etkilediğini belirtti.

Erbilen, üniversitelere ve bilim insanlarına bu süreçte önemli sorumluluklar düştüğünü belirterek, bilimsel çalışmaların toplumsal dönüşüme katkı sağlayacak somut çözümler üretmesi gerektiğini dile getirdi.

- Karatepe

DAÜ Rektör Vekili Osman Karatepe ise kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal yaşama katılımının önemine işaret ederek, sempozyumda sunulacak çalışmaların kadınların güçlenmesine ve aile yapısının daha kapsamlı incelenmesine katkı sağlamasını temenni etti.

- Sempozyum yarın sona erecek

Sempozyumun ilk gününde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Ülgen, “Kadınlar Sessiz Değildi, Tarih Sağırdı: Orta Çağ Avrupa’sından Günümüze Kadının Yolculuğu” başlıklı sunum yaptı.

Program kapsamında ayrıca “Cumhuriyet’in Öncü Kadınları” başlıklı özel oturum düzenlendi. Oturumda kadınların edebiyat, basın, eğitim, bilim, siyaset, hukuk, sanat ve kültür alanlarındaki çalışmaları ele alındı.

Yüz yüze ve çevrim içi oturumlarla devam eden sempozyum yarın sona erecek.