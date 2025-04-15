Hayata gözlerini yuman Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade, dün Lefke Mahkemesi önünde ve CTP Lefke İlçe Binası önünde düzenlenen törenin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Nekipzade’yi son yolculuğunda sevenleri ve ailesi yalnız bırakmadı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ilçe binası önündeki törende yaptığı konuşmada, “CTP, yılmaz, yıkılmaz, mücadele azmini asla yitirmeyen bir yoldaşını kaybetti” ifadelerini kullandı.

Hukuk camiasının, duayenlerinden birini kaybettiğine dikkat çeken Erhürman, “CTP, yılmaz, yıkılmaz, mücadele azmini asla yitirmeyen bir yoldaşını kaybetti” diye konuştu. “Lefke kendisine sevdalı bir çocuğunu, evladını kaybetti” diyen Erhürman, Vehit Nekipzade’nin yerinin doldurulamayacağını belirtti. Tufan Erhürman, “Onun sevdasını yaşatmak görevimiz. Onun sarsılmaz mücadele azmini geleceğe taşıyacağız” diye ekledi.