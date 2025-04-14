Değirmenlik Kulübü'nün küme düşürülmesiyle futbolcularının önümüzdeki sezonla ilgili transfer görüşmeleri yoğunluk kazandı. Yıldız futbolcu Ünal Kaya geçtiğimiz günlerde China Bazaar Gençlik Gücü yöneticileri ile anlaştıktan sonra dün de kulüpler son noktayı koydu. Turan Altay'ın transfer listesinde ilk sırada olan Ünal Kaya için bonservisi ile Gençlik Gücü ile Değirmenlik kulübü yetkilileri anlaşmaya vardı. Ümitcan Babahan'ın bonservisi anlaşma gereği Değirmenlik Kulübü'ne verildi.

Transferi Gençlik Gücü Kulübü Sosyal Medya hesabından şöyle paylaştı:

“Gençlik Gücü Spor Kulübü olarak, ülkemizin değerli sporcularından Ünal Kaya’yı bonservis bedeli ile kadromuza kattığımızı kamuoyuna duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni transferimizin camiamıza hayırlı olmasını diler, Ünal Kaya’ya başarılar dileriz”