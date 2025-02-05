Basketbol Türkiye Bölge Şampiyonaları’nda mücadele eden U14 kız ve erkek karmalarımız dün oynadıkları ilk maçlarını kaybettiler.

KIZLAR İLK MAÇI KAYBETTİ

Basketbol Türkiye Bölge Şampiyonaları’nda Karaman Grubu’nda mücadele eden U14 kız karmamız ilk maçını kaybetti. U 14 Kızlar Karması, Karaman Beyaz Grup’ta oynadığı ilk maçta Mega Basketbola 60-34 kaybetti. Takımımız bugün ikinci maçında sabah saat 10.00’da Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşılaşacak. Karmamız üçüncü maçını ise 6 Şubat Perşembe günü Akşehir Umut takımı ile oynayacak.

U 14 ERKEKLERDE DE KAYBETTİK

Öte yandan U 14 Erkek Karması ise, Kayseri’de başlayan Türkiye Bölge Şampiyonası ilk maçında Hayseri Bahçeşehir Koleji’ne çekişmeli bir maç sonunda 61-54 kaybetti. Üç takımın yer aldığı grupta takımımız grubunda bugün 14.00’de Diltaşspor ile karşılaşacak