Yer: İskele Spor Salonu

Hakemler: Tugay Yazgan, Ülviye Beşe, İldem Aspri

DAÜ-G.Birliği: Berna (2), Kamegelo (19), Wyuani (13), Melis (4), Nezaket (4), Aleyna (2), Rümeysa (11), Atzum (5)

Akdeniz SB: Nuray, Elif, Hülya (9), Nurhayat (12), Yezda, Marien (10), Vaness (15), Derya (6), Ceren

İlk periyot: 14-21

İlk yarı: 27-27

Üçüncü periyot: 48-45

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Takı & Takı Kadınlar Ligi başladı. İskele Spor Salonunda oynanan çekişmeli maçta Akdeniz Spor Birliği deplasmanda DAÜ Gençler Birliği’ni 62-61 mağlup etti.

Maça iyi başlayan Akdeniz ilk periyotu 21-14 önde geçti. İkinci periyotta denge sağlayan DAÜ Gençler Birliği oldu ve ilk yarı 27-27 berabere tamamlandı. İkinci yarıda da çekişme devam etti ve son anlarda öne geçen Akdeniz Spor Birliği maçı 62-61 kazandı.

Maçta Akdeniz adına Marien 10 sayı 11 ribaund ile hem double double yaptı hem de 22 verimlilikle maçın öne çıkan ismi oldu.