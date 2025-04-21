AKSA SÜPER LİG 28. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 28. Haftası tamamlanırken, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı.

Zirvede yer alan Mağusa Türk Gücü takımının Mesarya’dan beraberlikle dönmesi ve Doğan Türk Birliği’nin Dumlupınar deplasmanından farklı galibiyetle ayrılması sonrasında zirvede puanlar eşitlendi. Ancak MTG’nin averajda 14 gol önde olması nedeniyle liderliğini sürdürdü.

Üst sıralarda bulunan takımlardan Cihangir bu hafta da konuk ettiği Çetinkaya’yı mağlup ederek üst üstte 2. galibiyetini almış oldu. Çetinkaya ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Lefke ise konuk ettiği A. Yeşilova’yı mağlup ederek 4. sıradaki yerini korudu. C. B. Gençlik Gücü konuk olduğu düşme hattındaki rakibi Gençler Birliği’ni farklı mağlup ederek 95. Iradaki yerini sağlamlaştırdı.

Play-out hattını ilgilendiren karşılaşmada Yenicami ile Esentepe beraberlikle sahadan ayrılırken, Esentepe bir puana sevindi. Yenicami ise play-out hattından çıkma şansını kaybetti.

Bir başka play-out hattı mücadelesinde Karşıyaka ile Gönyeli yenişemediler ve her iki takım da ligdeki konumlarını korumuş oldular.

Süper Ligin 28. Haftasında oynanan 7 maçın ikisini ev sahipleri ikisini deplasman takımları kazanırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Oynanan tüm maçlarda gol olurken, kale ağları 26 kez havalanarak maç başına 3,5 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. Atılan 26 golün 17 tanesini yerli futbolcular atarken, 9 golü ise yabancılar attı. Gençlik Gücü’nden Diouf ise haftayı hat-trickle kapatan tek futbolcu oldu.

Gol krallığı yarışında zirvede olan MTG’den Şenol Şoför haftayı golsüz geçerek 25 golde kalırken, Lefke’den Fourmy tek gol atarak gol sayısını 22 yaptı. Çetinkaya’dan Djabi ise attığı golle gol sayısını 21’e yükseltti.

Bu hafta oynanan maçlarda 27 sarı kart çıkarken, bir de kırmızı kart gösterildi.

Haftanın Takımı: Doğan Türk Birliği

Zirve yarışını sürdürmek için hata yapmadan puan kayıpsız sezonu bitirmesi gereken Doğan T. Birliği konuk olduğu Dumlupınar deplasmanında ilk devrede zorlansa da ikinci devrede bulduğu gollerle sahadan galip ayrılmayı bildi ve haftanın takımı olmayı hak etti.

Haftanın Futbolcusu: Oumar Diouf(Genlik Gücü)

Gençlik Gücü takımının konuk olduğu Gençler Birliği deplasmanında takımının birçok gol pozisyonuna girmesine karşın atamamasına karşın Diouf yakaladığı pozisyonları golle sonuçlandırarak galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Direktörü: Umut Güden(Mesarya)

Konuk ettikleri lig lideri Mağusa Türk Gücü karşısında 2-0 öne geçen ancak bu üstünlüğünü koruyamayarak skorun ikinci devrenin başında berabere olmasına karşın takımını iyi organize ederek beraberliği almasını bilen genç teknik direktör Umut Güden haftanın teknik direktörü olmayı hak etti.

Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (Yenicami-Esentepe)

Play-out hattını ilgilendiren Yenicami ile Esentepe maçını yöneten Fehim Dayı maç boyunca pozisyonları iyi süzerek doğru düdükler çalarken, oyuncularla iyi diyaloğuyla fazla kart göstermeden maçı tamamladı. Ayrıca Esentepe’ye verdiği penaltı kararı da doğruydu.

Haftanın Kareası:

Ali Karal (Esentepe), Çağlar Toklu(Mesarya), Arda Eren Metin (DTB), Ege Uçar(Gönyeli)

Haftanın On Biri:

Ercan (Mesarya), Selçuk (Cihangir), Tunahan(DTB), Salahi(Mesarya), Mustafa(Esentepe), Yannick(Gençlik Gücü), Ali(Cihangir), Rifat(DTB), Sylla(Gençlik Gücü), Andy Okpe(MTG), Gime Toure(DTB)

Aksa Süper Lig 28. Hafta Sonuçları

Yenicami – Esentepe: 1 – 1

Cihangir – Çetinkaya: 4 – 1

DND Gençler Birliği – C. B. Gençlik Gücü: 1 – 4

Lefke – A. Yeşilova : 1 – 0

Mesarya – Mağusa T. Gücü: 2 – 2

T.H Dumlupınar – Doğan Türk Birliği: 1 – 4

Karşıyaka – Gönyeli. 2 – 2

Aksa Süper Lig 29. Hafta programı

C.B. Gençlik Gücü – Göçmenköy

Mağusa Türk Gücü – Lefke

Gönyeli – T.H. Dumlupınar

Esentepe – Cihangir

Doğan T. Birliği - Yenicami

A.Yeşilova – DND L. Gençler Birliği

Çetinkaya – Mesarya

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

