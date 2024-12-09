Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U16 Kızlar Finali nefes kesti.

2024-2025 Sezonu U16 Kızlar Finali dün akşam İskele Spor Salonunda GMB Çamlıkspor ile Mağusa Spor Akademisi arasında oynandı. Baştan sona büyük bir mücadele içerisinde geçen ve 140 dakika süren karşılaşmadan 3-2 lik skorla galip ayrılan taraf Çamlıkspor oldu ve Şampiyonluk kupasını müzesine taşıdı.

Müsabakadan sonra düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları Voleybol Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Devrim Alibaba tarafından takdim edildi.