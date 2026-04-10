Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hentbolu, uluslararası arenada ses getirmeye devam ediyor. KKTC Hentbol Federasyonu ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Spor Kulübü, genç yeteneklerin gelişimine verdikleri emeğin meyvelerini topluyor.

UKÜ Spor Kulübü’nün başarılı hentbolcusu Atahan Akçam, Türkiye Hentbol Federasyonu’nun 2026 faaliyet programında yer alan U-18 Erkek Milli Takım kampına ve ardından düzenlenecek olan 22. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası kadrosuna davet edilerek büyük bir başarıya imza attı.

Ediz Arıkan: “Doğru Yolda Olduğumuzun Kanıtı”

Yaşanan bu gelişme KKTC hentbol camiasında büyük bir sevinçle karşılandı. KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan, Atahan Akçam’ın milli takım aday kadrosuna çağrılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Arıkan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Genç sporcularımızın bu denli prestijli organizasyonlarda yer alması, ülke hentbolumuzun geldiği noktayı ve altyapıya verdiğimiz önemin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Atahan’ın başarısı hem kulübü UKÜ hem de federasyonumuz için büyük bir gurur kaynağıdır. Sporcumuzun Slovakya’da bizleri en iyi şekilde temsil edeceğine inancım tamdır.”

UKÜ Spor Kulübü’nün Altyapı Başarısı

Sürekli gelişim vizyonuyla hareket eden Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Spor Kulübü, yetiştirdiği sporcularla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Atahan Akçam, 06-12 Nisan tarihlerinde Bolu’da gerçekleştirilecek hazırlık kampının ardından, 13-19 Nisan tarihlerinde Slovakya’da düzenlenecek şampiyonada ay-yıldızlı formayı terletecek.