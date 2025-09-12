Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) kara, hava ve deniz unsurlarının katılımıyla icra edilen “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı” 8-12 Eylül tarihleri arasında yapılıyor.

Tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü", dün Sadrazamköy Atış ve Tatbikat Alanı’nda icra edildi.

Tatbikat, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın komando birliklerince karşılanması ve KTBK Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç’ın konuşmasıyla başladı.

Kılınç yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kara, deniz ve hava kuvvetleri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının katılımıyla icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatının, planlı görevleri en etkin şekilde icra etme seviyesine ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Tatbikatın amacının, KTBK birliklerinin taarruz, hava hücum harekâtı, hava indirme harekâtı ile muharebe ve arama-kurtarma harekâtlarını eş zamanlı planlama ve icra etme kabiliyetini geliştirmek olduğunu kaydeden Kılınç, bu kapsamda verilen her türlü göreve etkin, caydırıcı ve saygın şekilde hazır olunduğunu vurguladı.

Kılınç, belirsizlik ve istikrarsızlığın yoğun yaşandığı bölgesel ve küresel gelişmelerin hızlandığı bir dönemde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın gelişen durum ve olaylara müdahale etmek ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek maksadıyla eğitim, tatbikat ve atış faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Kılınç, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs adasında ise uluslar arası garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğini söyledi.

“Vazifenin ifasını esas alan ve taarruzi ruha sahip Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın kahraman ve fedakâr mensupları, ‘Kalırsam gazi, ölürsem şehit’ anlayışıyla ulusal hak ve menfaatlere zeval getirebilecek her türlü girişime karşı ayakta durmaktadır” diyen Kılınç, Türkiye yüzyılının yaşandığı dönemde icra edilen tatbikatın, deniz ve hava unsurlarıyla birlikte ulaşılan seviyeyi dünya ordularına gösterdiğini söyledi.

Kılınç, “Bu tatbikat vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, 8 Ağustos 1964’te şehit olan Yüzbaşı Cengiz Topel’i, 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nda ve vatanın güvenliği uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi minnetle, yaşayan gazilerimizi ise şükranla anıyorum” dedi.

Korgeneral Kılınç’ın konuşmasının ardından katılımcılara bilgi verilerek, tatbikatın fiili bölümü icra edildi.

2019’da ilk kez icra edilen ve bu yıl yedincisi gerçekleştirilen tatbikat, Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in anısına yapıldı.

Operatif seviyede birleşik, müşterek, fiili ve atışlı olarak planlanan tatbikatta tabur görev kuvveti tatbikatları ile sızma, hava hücum, hava indirme, birleşme, muharebe ve arama-kurtarma harekâtları icra edildi.

Tatbikatta ayrıca, G Sınıfı Fırkateyn, Kılıç-II Sınıfı Hücumbot, ATS Sınıfı Römorkör, 4 adet F-16 savaş uçağı, CN-235 (CASA) nakliye uçağı, T-129 Atak helikopteri, T-70 Sikorsky helikopter, AS-532 Cougar helikopter, Bayraktar TB2 ve Anka İHA/SİHA’lar ile M48 A5T2 tankı kullanıldı.

Tatbikatın yönetimi Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılırken, kontrolü KTBK Komutanlığı, icrası ise 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı tarafından üstlenildi.

Tatbikatın fiili bölümünün ardından paraşütçüler, Türkiye ve KKTC bayraklarıyla atlayış yaptı. Helikopterle seyir alanına inen komando ekibi ise taşıdıkları bayrakları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu. Ardından hava ve deniz unsurlarının tören geçişi yapıldı.

Program, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tatbikatı başarıyla icra eden personele ödül vermesi ve protokolün kullanılan silahların sergilendiği alanı gezmesiyle sona erdi.