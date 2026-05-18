Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) Olağan Genel Kurulu’nda Ahmet Tuğcu yeniden başkanlığa, Hüseyin Peksever ise yeniden genel sekreterliğe seçildi.

EL-SEN’den yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü gerçekleştirilen genel kurulun ardından, tüzük gereği bugün ilk toplantısını yapan yeni yönetim kurulu görev dağılımını belirledi.

Buna göre, yeni dönemde Ahmet Tuğcu Başkan, Hüseyin Peksever Genel Sekreter, Kadriye Pire Genel Sekreter Yardımcısı, Rıdvan Koral Mali Sekreter, Çağın Sergey Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri, Hüseyin Adahan Eğitim Sekreteri, Sayıner Seyitler Sosyal İşler Sekreteri ve Hamit Çanakkaleli Örgütlenme Sekreteri olarak görev yapacak.

KIB-TEK Disiplin Kurulu üyeliğine Buğra Altınay seçilirken, Denetleme Kurulu’nda Bülenç Hafız, Münür Paşa ve Mehmet Dana görev aldı.

EL-SEN Disiplin Kurulu’nun; Çağrı Türker, Bartu Kahyaoğlu, Mehmet Uzunoğlu, Mustafa Uysal, M. Toprak Altay ve Umut Öksüzoğlu’ndan oluştuğu belirtildi.

İcra Kurulu üyeliklerine Enver Enveroğlu, Rıza Girgin ve Ozan Alçıner getirilirken, Yönetim Kurulu’nda ise Ulaş Erzen, Arif Kurucu, Arif Özkıraç, Sinan Özcan, Hüseyin Serdar, Özden Aygün, Lisani Alnur, Ali Kanat, Koray Gürkaya, Murat Bozay, Osman Kılıç, Fehmi Kurtboğan, Ongun Özevrim, Hüseyin Korkmaz ve Evren Dağ yer aldı.