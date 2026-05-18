Başbakan Ünal Üstel, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da atılan ilk adımın, bir halkın teslim olmayacağını tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Başbakan Üstel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs günü bir milletin kaderinin değiştiğini, umutsuzluğun yerini mücadeleye, sessizliğin yerini inanca bıraktığını kaydetti.

19 Mayıs’ta ortaya konan iradenin, bugün de devletine, bayrağına ve geleceğine sahip çıkan Türk milletinin en büyük gücü olduğunu ifade eden Üstel, gençlerin daha güçlü bir ülkede yaşaması ve daha güvenli yarınlara ulaşması için çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.

Eğitimden spora, altyapıdan gençliğe yönelik projelere kadar atılan her adımda hedeflerinin geleceğe daha sağlam yürüyen bir KKTC bırakmak olduğunu kaydeden Üstel, güçlü devletlerin gençlerine yatırım yapan milletlerin omuzlarında yükseldiğini ifade etti.

Üstel, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Mücadelesi’nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı; gençlerin ve halkın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.