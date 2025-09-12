Yeni eğitim yılı öncesinde okul alışverişi telaşı başladı. Veliler; çanta, kalem, defter gibi temel kırtasiye ürünlerinden üniformaya kadar uzanan geniş bir listeyle karşı karşıya. Artan fiyatlar, aile bütçelerini zorlayarak okul hazırlıklarını her geçen yıl daha maliyetli hale getiriyor.

Kamu okullarında üniforma fiyatlarındaki artış, velilerin bütçesini giderek zorluyor.

Geçen sene okul öncesi üniforma fiyatı 3 bin TL iken, bu rakam günümüzde 5 bin 855 TL’ye yükseldi. İlkokul üniformalarında ise fiyatlar 5 bin TL’den 6 bin 455 TL’ye çıktı. Kız öğrenciler için pantolon ve etek alındığında ise tutar 7 bin 125 TL’ye kadar ulaşıyor. Lise öğrencilerinde mont ve sweatshirt gibi ek ihtiyaçlar nedeniyle fiyatlar geçen yıl 8 bin TL iken, bu yıl 10 bin 85 TL’ye kadar yükseldi. Fiyat artış oranlarına bakıldığında, okul öncesi üniformalarında yüzde 95, ilkokulda yüzde 29, lisede ise yüzde 26,06 artışlar dikkat çekti.

Kırtasiye masraflarının da geçen yıla oranla yüzde 27 artış gösterdiği dikkat çekti.

Devlet okuluna gidecek sadece bir öğrencinin okul masrafı geçen yıl en fazla 11 bin 400 TL iken günümüzde bu rakam 14 bin 428 TL’ye yükseldi.

2021 yılında 284 TL olan “en uygun” okul masrafları bütçesi 2022’de 383 TL, 2023’te 856 TL, 2024’te 981, 2025’te ise bin 347 TL’ye yükseldi.

Öte yandan 2021 yılında 980 TL olan ‘en pahalı’ okul masrafları bütçesi ise, 2022’de 2 bin 526 TL, 2023’te 4 bin 340 TL, 2024’te 11 bin 400 TL, günümüzde ise 14 bin 428 TL’ye yükseldi.

Yeni dönemde, veliler sadece kırtasiye masrafları için en az bin 347 TL en fazla ise 14 bin 428 TL harcama yapacakken buna ek olarak, üniforma ve İngilizce ders kitaplarının maliyetleri de ailelerin bütçesini zorlayacak. Öte yandan okul üniformaları ise geçen yıla oranla bu yıl; okul öncesi üniformalarında yüzde 95, ilkokulda yüzde 29, lisede ise yüzde 26 artış gözlemlendi.

Kalem, cüzdan, çanta gibi temel kırtasiye ürünlerinden birer adet alındığında en ekonomik bütçe geçen yıl 980 TL iken bu rakam, günümüzde bin 347,5 TL’ye yükseldi. Kaliteye önem verenlerin tercih ettiği aynı ürünlerin toplam maliyeti ise geçen yıl 11 bin 400 TL iken, bu yıl 14 bin 428 TL’ye çıktı. Geçen yıla oranla, ekonomik kırtasiye ürünlerinde yüzde 13,2, kaliteli ürünlerde ise yüzde 14 oranında artış gerçekleştiği gözlemlendi.

Öğrencilerin en temel ihtiyaçlarından biri olan çanta hem kalite hem de maliyet açısından velileri zorluyor. Kış mevsiminde yağmur ve çamura karşı dayanıklı, dönem boyunca sorunsuz kullanılabilecek çantalar, aileler için hem işlevsellik hem de maliyet açısından önem taşıyor.

Buna göre en ekonomik okul çantası 400 TL’den başlarken, maliyetli çanta 9 bin TL’ye kadar çıkıyor. İki ürün arasındaki 8 bin 600 TL’lik fiyat farkı ise dikkat çekiyor

Beslenme çantaları 300 TL’den başlıyor, bin TL’ye ulaşıyor Okula evden yiyecek götüren öğrenciler için vazgeçilmez bir ihtiyaç olan beslenme çantalarında da fiyat farkı dikkat çekiyor. Hem sağlık hem de ekonomik açıdan önem taşıyan bu ürünlerde, en uygun beslenme çantası 300 TL’den satılırken, pahalı olanların fiyatı bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Uygun ve pahalı ürünler arasındaki fark ise 700 TL olarak öne çıkıyor.