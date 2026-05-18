Kuzey Kıbrıs Müze Dostları Derneği Başkanı Hasan Özdeş, geçmişe sahip çıkmanın önemini vurgulayarak, “Bu mirası gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak hepimizin görevidir. Bu sebepten, müzelerimize sahip çıkmak her yurttaşın başlıca amacı olmalıdır.” ifadesini kullandı.

Başkan Özdeş, Dünya Müzeler Günü ve (18 – 24 Mayıs) Müzeler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, söz konusu günün tüm dünyaya tarih bilincini ve ülkelerin kültürel mirasını yeniden anımsattığı için önemli olduğunu kaydetti.

Tarih ve kültürün yalnızca kitaplarda saklı olmadığına dikkat çeken Özdeş, ülkelerin tarih ve kültürünün başlıca buluşma noktasının müze ve ören yerleri olduğunu belirtti.

Özdeş, müzelerin geçmişe ait tüm medeniyetlerin ve kültürlerin buluşma noktası olduklarını da vurgulayarak, tüm vatandaşları müzeleri gezmeye ve ülke kültürüne sahip çıkmaya davet etti.